Els veïns de la Rasa dels Molins de Berga comencen una campanya de recollida de signatures per aturar el projecte de l’estació d’autobusos que l’actual govern berguedà té la intenció d’ubicar al Parc Central. És una de les accions que s'han acordat aquest vespre durant l’assemblea que l’associació veïnal ha celebrat al Casal Cívic de Berga, on també s'ha començat a constituir la nova junta.

Durant la reunió, els assistents han expressat les seves raons per oposar-se a la construcció de l’estació en aquest emplaçament, on consideren que és essencial conservar la zona verda i no destinar-la a altres usos. També s'han referit a possibles problemes en la mobilitat en el cas que s’arribés a tirar endavant la proposta. Per aquest motiu, han assegurat que, quan el consistori els presenti el projecte, estudiaran si recorren a la justícia.