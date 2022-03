La 4a edició de la caminada solidària contra el càncer infantil va aplegar el passat diumenge unes tres-centes persones que van participar en un recorregut de cinc quilòmetres per la Serra de Noet. La pluja va afectar el nivell d’assistència, però des de l’associació de persones afectades pel càncer del Berguedà, Ginkgo, agraeixen el compromís dels inscrits que van comparèixer a la convocatòria malgrat el mal temps.

«La previsió era reunir uns quatre-cents caminants, però finalment vam ser entorn de tres-cents», comenta la presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, que es mostra satisfeta per la resposta de la gent. «No era el dia ideal per caminar; així i tot, molts van acudir igualment a la cita per la causa solidària», destaca. L’entitat preveu una recaptació de més 4.000 euros que es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per la recerca contra el càncer infantil.

La caminada solidària va dissenyar un trajecte circular amb el punt de sortida i d’arribada a la Font del Ros. Els assistents van poder gaudir d’una botifarrada i de les parades amb joguines i contes solidaris, però es van suspendre alguns tallers infantils i també la cercavila de gegants de la Font del Ros que hi havia prevista.