Els treballs de neteja de fangs i llots al riu Llobregat, entre el Pont Vell i el pont d’accés nord de Gironella, a l’altura de Ca la Margaret, han finalitzat. Amb aquesta actuació s’han retirat 1.800 metres cúbics de fangs, graves i restes vegetals que s’havien acumulat a causa dels temporals dels últims anys.

David Font, alcalde de Gironella, comenta que, des de la construcció de la resclosa, aquesta zona no s’havia netejat mai, fet que ha provocat una gran acumulació de fangs i llots, que en alguns punts sortien a la superfície. L’alcalde afegeix que “s’està treballant per poder netejar el tram del Pont de les Eres fins a la zona esportiva en els pròxims anys, l'única que no s’ha netejat recentment".

Les graves que es van retirar es troben en terreny municipal per tal que es puguin eixugar, i després es traslladaran a l’abocador. L’actuació ha estat cofinançada amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que n’ha assumit el 62%, i el consistori el 38% restant.