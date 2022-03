A principis d’estiu ha d’arribar al Berguedà la primera promoció de professionals de Medicina i Infermeria que faran la seva residència a la comarca. Salut Catalunya Central-Hospital de Berga i els equips d’atenció primària del Baix Berguedà (Gironella i Puig-reig) i de Berga Centre de l’Institut Català de la Salut (ICS) es converteixen, per primera vegada, en centres docents, acreditats per formar aquestes especialitats.

Els pròxims dies 4 i 5 d’abril, l’Hospital de Berga farà una jornada de portes obertes perquè els futurs residents puguin conèixer el centre. Podran veure les instal·lacions i se’ls explicarà quines places s’ofereixen i per quines especialitats passaran i què podran aprendre durant la seva residència. A més, l’Hospital també dona la possibilitat d’organitzar una visita personalitzada si algun resident interessat no pot assistir a la jornada. Per inscriure-s’hi, cal fer-ho a través de la pàgina web.