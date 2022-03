El Gegant Nou de la Patum de Berga ja compta amb una figura en miniatura. Es tracta d’una peça de goma adreçada als infants, però també als col·leccionistes interessats a aconseguir una reproducció fidel del gegant original. La Fundació Horitzó, que ofereix acompanyament a persones en risc d’exclusió social, ha impulsat la iniciativa que permetrà que una de les populars figures que surt a ballar per Corpus també romangui ara a les prestatgeries de les cases.

«Feia tres anys que ens plantejàvem la idea de crear una imitació del Gegant Nou a petita escala», ha destacat aquest migdia una de les integrants del Grup Horitzó, Charo Díez, durant la presentació de la figura. Durant aquest temps, van buscar el suport d’empreses i administracions per fer possible el projecte, però, finalment, l’han tirat endavant com a fundació, de la mà de l’empresa alacantina Rotomolding Silco, que s’ha encarregat del disseny.

La comercialització de la peça es durà a terme a partir d’una pàgina web de la fundació, que s’activarà en els pròxims dies. Des del Grup Horitzó, Ermínia Altarriba ha explicat que «aquest sistema permetrà reservar prèviament la figura i fer el pagament». D’aquesta forma, l’entitat podrà conèixer de forma anticipada quina és la demanda d’un producte que es podrà recollir a la botiga de la Manela, al local de la fundació situat a la plaça Europa o al restaurant Cal Travé, amb l’opció de rebre’l directament al domicili.

La nova figura tindrà un cost de 40 euros, «un preu en què s’inclou la taxa que paguem per comercialitzar el producte amb la marca Patum», ha detallat la directora de la fundació, Eva Sánchez. Els beneficis es destinaran a la tasca social de l’entitat a l’hora de combatre l’estigma de la salut mental i acompanyar persones en risc d’exclusió social.

En la presentació també han assistit l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i la regidora de Patum, Roser Valverde. En la seva intervenció, el batlle ha lloat l’entitat per la iniciativa i ha valorat el fet que els beneficis permetran finançar, en part, la Patum, a partir de la taxa i, al mateix temps, «reforçaran les accions socials de l’entitat».