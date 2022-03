Junts per Berga demana en un comunicat solucions per corregir “el desgavell de circulació” del nou tram de la ronda Moreta. El principal grup a l’oposició considera que les obres de millora presenten “deficiències en la seguretat”, fent referència a l’encreuament entre el carrer Barcelona i la incorporació cap a la ronda Moreta en sentit el Vall.

La formació considera que la senyalística "segueix mal col·locada, provocant la falta de visibilització i la manca de marques viàries indicant el pas”. El portaveu del grup municipal, Ferran Aymerich, concreta que “l’Stop continua col·locat en una zona sense visibilitat, no hi ha marques viàries, ni queda clar si els cotxes poden o no poden aparcar al final del carrer Maixerí”.

El grup també manifesta que els panots estan mal col·locats i els embornals són insuficients, un fet que, segons el partit, queda demostrat amb les pluges dels darrers dies, en què s’han produït desperfectes a la calçada. L’arbrat és un altre dels temes al que fa referència la formació, que assenyala que aquests s’han col·locat de forma que a la llarga generaran ombra sota els fanals i “aquest tram esdevindrà fosc”. Per Aymerich, suposarà un problema a l’hora de tenir una ciutat segura, “ja que va en contra de garantir carrers correctament il·luminats”.

Des del partit, demanen explicacions públicament “per esclarir qui va autoritzar aquestes modificacions del projecte que fan un carrer més insegur”, segons apunten en el comunicat. Al mateix temps, el document també exigeix responsabilitats a l’empresa constructora “per tal que garanteixin la perdurabilitat de l’obra i que el conjunt de veïns la puguem gaudir satisfactòriament durant molts anys”.