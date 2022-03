El Secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha entomat el compromís de desencallar, aquest 2022, el projecte del polígon d’Olvan per desenvolupar les primeres fases amb garanties com més aviat millor. Ho ha fet en el marc de la seva visita al Berguedà aquest divendres i del dinar de treball impulsat per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà.

Castellanos ha assegurat que una de les prioritats és que el Berguedà pugui disposar, amb garanties, de sòl industrial a través del desenvolupament del polígon d’Olvan. El secretari general ha pogut conèixer de primera mà casos concrets d’empreses que necessiten urgentment disposar de sòl industrial per continuar creixent o per evitar que la seva activitat hagi d’abandonar el Berguedà, com ara Liven, Advanced Sport and Nutrition Lab i Decapulp. Només entre les tres empreses necessiten més de 50.000 metres quadrats per créixer. “No només hem d’aconseguir l’acceleració de les primeres fases del projecte, sinó veure com es fa front al deute que hi ha al darrere”, ha dit Castellanos. El secretari ha explicat que, a través del Pacte Nacional d’Indústria que està previst signar aquest abril, es puguin desenvolupar projectes territorials més enllà de treballar en un projecte estratègic a nivell de país amb més de 140 accions del sector públic que se sumaran a les que s’estan consensuant amb les patronals i els sindicats.

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha exposat la preocupació del teixit empresarial del Berguedà de la manca d’espai per no haver de marxar de la comarca i també de la impossibilitat de trobar noves empreses que puguin instal·lar-se al Berguedà per la inexistència de sòl industrial. És per això que l’ACEB fa temps que treballa per reunir-se amb els responsables polítics i tècnics perquè el projecte sigui una realitat, com és el cas de la trobada d’aquest divendres. Es tracta d’una de les propostes estratègiques de la Visió ACEB i que recentment s’ha impulsat amb la proposta de resolució parlamentària.

Durant el dinar, els empresaris presents també han pogut manifestar les principals necessitats de la comarca, ara marcades per l’impacte dels costos energètics sobre les mitjanes i petites empreses, així com d’altres problemàtiques que formen part de les reclamacions històriques del territori: la manca de personal qualificat i no qualificat per cobrir les places de treball o les dificultats dels tràmits burocràtics de l’administració per desenvolupar projectes. Han participat a la trobada més d’una vintena de representants d’empreses de la comarca, així com de l’Associació d’Hostaleria i Turisme, de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i de la Federació del Comerç del Berguedà. També ha estat present a la sessió de treball Maria Teresa Clotet, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a la Catalunya Central.

El Secretari General ha aprofitat la seva estada al Berguedà per visitar dues empreses del territori, EProject4 i Liven.