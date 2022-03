Gironella celebra aquest diumenge la Fira del Motor, la tradicional mostra multisectorial que, pels volts de Sant Josep (19 de març), obre el calendari de fires del Berguedà. Després de dos anys sense fira a causa de la pandèmia de la covid, enguany es recupera la presencialitat d’una jornada que si el temps hi acompanya sol omplir de visitants el centre de Gironella. La cita permet conèixer les novetats del sector automobilístic, i fer una volta i comprar a les parades d’alimentació i artesania, així com també al comerç local. A més, la jornada es complementa amb activitats paral·leles com la trobada de cotxes clàssics i la diada castellera, entre d’altres. El tret de sortida serà diumenge a les 10 del matí a l’Avinguda Catalunya i voltants, que es convertiran en un gran aparador comercial amb la presència de concessionaris, entitats, comerços i parades de productors agroalimentaris i d’artesania.

Menys concessionaris

Enguany, el nombre de vehicles exposats no serà tant nombrós com en altres edicions, tal com comenta el regidor de Comerç i Promoció Econòmica de Gironella, Santi Felius: «Hi haurà menys automoció a causa de la crisi de subministrament de matèries primeres, que afecta directament als concessionaris a l’hora d’adquirir cotxes nous». Sense poder aportar novetats, alguns concessionaris han optat per no tenir presència a la fira de Gironella. Això fa que la fira, segons Felius, «no es recuperi a tot gas». No obstant això, les parades i les propostes paral·leles donen un valor afegit a la mostra.

Artesania, comerç, alimentació i entitats

L’avinguda Catalunya de Gironella serà el centre neuràlgic de la Fira, però també la plaça de l’Estació i el carrer Balmes es convertiran diumenge en un bon aparador comercial. En aquests espais hi haurà la presència de diversos concessionaris de cotxes, comerços i parades de productors agroalimentaris i d’artesania. Tampoc no hi faltarà l’espai d’entitats, on diverses associacions del municipi exposaran la feina que realitzen durant l’any. La mostra multisectorial és sempre un bon reclam per a gironellencs i visitants.

Cotxes clàssics

Si ets amant dels cotxes clàssics, la fira de Gironella és una oportunitat per veure de prop vehicles antics. Diumenge, a partir de les 11 del matí seran a la plaça Pi i Margall. Abans, faran una ruta per carretera, al baix Berguedà.

A 2/4 de 12 del migdia, es farà la presentació de l’equip VisitGironella, que competirà al campionat de Catalunya de ral·lis. La marca comercial d’atracció turística a la vila patrocinarà aquest equip que es presentarà en societat al Local del Blat.

Actuació castellera

L’actuació castellera de diumenge al migdia serà un bon reclam per als visitants. Després de l’aturada per la covid, tornen els castells. I els Castellers de Berga tornen a la Fira del Motor de Gironella. La vila acollirà una trobada amb la participació de la colla berguedana i dels Castellers d’Esparreguera. Serà a dos quarts d’1, a la plaça de l’Estació. Abans, a les 11 del matí, hi haurà un taller de castells per a infants de 5 a 13 anys i impartit pels Castellers de Berga.

Exposició del primer any de ràdio

La programació de la Fira del Motor de diumenge es completa amb una exposició fotogràfica que es podrà veure a partir de dilluns a la biblioteca. L’exposició es titula La gènesi d’un somriure i fa un recorregut, amb imatges, del primer any de vida de Ràdio Gironella. Es podrà veure del 21 de març al 2 d’abril en horari d’obertura de la biblioteca.

Gironella dedica una setmana a la dinamització del comerç local

Coincidint amb la Fira del Motor, Gironella celebra la Setmana del Comerç. L’Ajuntament, en col·laboració amb els comerciants, organitza la campanya «Gironella és comerç», per impulsar el comerç sostenible i de proximitat. Amb aquesta acció se sumen forces i es fa una campanya que busca «premiar i fidelitzar els clients que de forma habitual compren al municipi», remarca Santi Felius, regidor de Comerç i Promoció Econòmica de Gironella.

La campanya que es fa aquesta setmana té com a requisit fer quatre compres per un valor de 15 euros o més en establiments de la vila i al llarg d’aquesta setmana. Amb la primera compra es fa entrega d’una butlleta que després es va segellant en cadascuna de les compres que es van fent. Hi ha temps fins diumenge, 20 de març. Amb la butlleta plena i segellada, els clients poden recollir un petit obsequi a l’Ajuntament de Gironella entre el 21 de març i el 8 d’abril. En concret, el regal és una bossa reciclable per a les compres quotidianes.

«Donar protagonisme al comerç és l’objectiu d’aquesta campanya», explica la presidenta de l’Associació de Comerciants de Gironella, Núria Masforroll, animant als gironellencs a participar-hi. No és la primera vegada que s’organitza una campanya per fomentar les compres als establiments de la vila i donar més embranzida al comerç local, i la valoració que fan els comerciants és positiva. La resposta sol ser bona, i ara, la Setmana del Comerç també està tenint bona acceptació.