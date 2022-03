La Diputació de Barcelona inicia la setmana vinent els treballs de reparació dels danys existents al principal pont d'accés a Castell de l'Areny. L'actuació, que compta amb un pressupost de 368.508 euros i un termini d'execució de quatre mesos, ha de permetre l'obertura al trànsit del camí amb les condicions de seguretat exigides per la normativa vigent.

Les obres comporten la reconstrucció de l'aleta enfonsada mitjançant l'execució d'un nou mur de formigó armat amb fonamentació profunda mitjançant micropilons, el reforç de la resta d'aletes no col·lapsades amb un sistema d'ancoratges passius i el revestiment dels paraments vists, la protecció dels marges amb escullera, la substitució del sistema de contenció de vehicles, així com la reposició de la canonada d'aigua potable grapada al pont i del col·lector de recollida d'aigües pluvials existent.

L'enfonsament de part de l'estructura del pont es va produir l'11 d'abril de 2018, després d'un període de fortes pluges, amb la fallida d'una de les aletes del pont que va generar un important esvoranc que va obligar el seu tall. Les inspeccions realitzades amb posterioritat van posar de manifest que la resta d'aletes no havien col·lapsat, però presentaven importants fissures i esquerdes que posen de manifest l'existència d'esforços superiors als resistits. Durant aquest temps, els vehicles s'han desviat per l'antic camí no asfaltat.