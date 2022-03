Les comparses del tabal, els àngels, els turcs i cavallets, la guita grossa i els vestidors de plens i maces preparen els actes per commemorar els 400 anys de la seva primera referència escrita sense que de moment estigui previst celebrar-los de forma conjunta. La majoria ja han anunciat les novetats dedicades a una efemèride que s’havia de celebrar l’any passat, però que va quedar interrompuda per la pandèmia. Mentre alguns allarguen la mà als seus companys per incorporar algun acte conjunt, n‘hi ha d’altres que defensen que la millor forma de celebrar-los és la mateixa Patum, que ja és en si una festa col·lectiva.

«La Patum sempre ha estat una celebració conjunta, per tant, és la millor forma de commemorar els 400 anys», destaca el cap de colla de plens i maces, Joan Sala. També afegeix que «és important no trencar el ritme de la festa, de forma que, si s’hi incorpora alguna novetat, hauria d’encaixar amb el desenvolupament de la Patum». En el cas de la seva comparsa, ja han presentat algunes novetats per a l’aniversari, entre les quals es planteja un primer minut sense música en els segons salts de plens de dijous i diumenge per recordar quan els plens saltaven exclusivament amb el so del tabal.

De fet, la presentació dels actes dels 400 anys per part d’aquesta comparsa va fer esclatar una crisi interna amb les maces, que van emetre un comunicat en què posaven de manifest que no se’ls havien comunicat prèviament les novetats anunciades. La protesta de les maces s’emmarca en la pugna que hi ha en el si de la comparsa per la voluntat d’aquestes d’escindir-se dels plens. Des del 2005, les maces estan treballant pel reconeixement oficial per part de l’Ajuntament de Berga com a comparsa. «Si s’ha de celebrar l’efemèride, ha de ser un procés participatiu en què tots prenguem part», apunta un dels membres de les maces, Ignasi Ballús.

Malgrat les discrepàncies internes en el si d’aquesta comparsa, recentment s’ha impulsat una iniciativa per part de la guita grossa que ha tingut el vistiplau de la resta de colles. Es tracta d’una samarreta que representa totes les comparses de la Patum que enguany fan 400 anys. «Per la nostra part, ens hauria agradat que des d’un començament s’apostés per fer una samarreta unitària, enlloc que cadascú es fes la seva», ressalta el secretari de la guita grossa, Manel Fernández, que alhora afegeix que «la commemoració dels 400 anys seria una bona oportunitat per organitzar algun acte plegats».

En la mateixa línia s’expressa el tabaler, Xavier Prat, que manifesta que és partidari de preparar una celebració en conjunt, «ja que els 400 anys no és un aniversari qualsevol perquè certifica que la nostra petjada a la festa prové de lluny». Per realçar la celebració, explica que han preparat una trobada amb la resta de tabalers de la ciutat «per tal d’homenatjar una figura que és el punt d’inici i final d’una festa que enguany ens fa especial il·lusió després del parèntesi de la pandèmia».

Des del consistori, treballen perquè la Patum d’enguany es pugui celebrar amb certa normalitat. La regidora de Patum, Roser Valverde, sosté que la del 2022 serà una Patum especial, per la recuperació de la festa després de la covid i pels 400 anys de les comparses. En aquest sentit, posa de manifest que les propostes entorn de l’efemèride «s’han d’acabar de definir» i , alhora, remarca la importància que cada comparsa pugui «fer lluir les singularitats que les defineixen» des de fa més de 400 anys.