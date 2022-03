Gironella ha tornat a viure avui una nova fira del motor després que no es celebrés des del 2019 a causa de la pandèmia de la covid-19. Els cotxes han tornat a agafar el protagonisme de Gironella amb una edició que ha tingut un bon nombre d'assistents segons els paradistes i els concessionaris participants.

La gent ha demostrat les ganes que tenia de celebrar una fira novament a Gironella malgrat les dificultats. Els núvols i la pluja, en determinats moments del matí, han dificultat la celebració de la fira però sempre s'ha desenvolupat sense problemes i amb una bona afluència.

Enguany l'aparador de cotxes ha quedat més deslluït que en edicions anteriors ja que només hi han participat tres concessionaris. De fet, a primera hora del matí estava previst que hi participessin 5 però 2 han decidit no participar-hi finalment per les condicions meteorològiques. A més, degut a la manca de subministrament que pateix el sector automobilístic des de fa mesos, enguany pràcticament no s'han vist cotxes nous i els concessionaris hi han portat menys cotxes que en altres edicions.

A més de l'aparador de cotxes també s'ha organitzat una trobada de cotxes clàssics amb una cinquantena de participants, parades d'entitats locals, artesans i gastronomia així com una exhibició castellera. També s'ha presentat la col·laboració de l'Ajuntament de Gironella amb l'escuderia Gironella per patrocinar un dels seus cotxes de cara a aquesta temporada de rally i amb l'objectiu d'expandir la marca Visit Gironella a Catalunya.