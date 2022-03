Quin valor atorga a la commemoració dels 400 anys d’algunes comparses de la Patum?

La Patum per a mi té dos valors importants. El primer és l’antiguitat. Quatre-cents anys és una xifra que fa respecte, i encara més tenint en compte que el 1621 és l’any que trobem la primera referència d’aquestes comparses, però són molt més antigues. El segon atribut és la seva continuïtat al llarg del temps, només s’ha vist interrompuda en períodes curts per guerres o epidèmies.

A quina època ens hem de remuntar per trobar-ne l’origen?

Les primeres referències apareixen el 1621, però seria lògic que la Patum hagués nascut entre finals del segle XIV i principis del XV, quan el seguit de figures al·legòriques de la processó van començar a sortir del fet religiós i a ballar en honor de les autoritats civils. És un procés que es va viure arreu de Catalunya, tanmateix la gràcia de la Patum és que s’ha conservat malgrat el pas del temps.

Com ens hem d’imaginar la festa temps enrere?

El tret més significatiu és que antigament les comparses ballaven al so del tabal. Per tant, la posada en escena devia ser molt diferent. Tampoc era una festa amb tanta participació com en l’actualitat, el seu caràcter era més el d’una exhibició davant les autoritats. Pel que fa a les comparses, un dels canvis més significatius és l’espectacularitat que han guanyat els plens, ja que el nombre d’integrants de la comparsa s’ha multiplicat exponencialment.

Quin pes ha de tenir la tradició en la continuïtat de la festa?

La Patum és una festa viva i canviant, i hem d’intentar mantenir la tradició i l’essència, però deixar-la evolucionar amb els nous temps. És important poder donar espai a aquests canvis, que a vegades surten de forma espontània i són clau perquè la ciutadania se la senti seva i no la concebi com una festa arcaica i llunyana dels seus avantpassats.