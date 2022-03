Berga portarà a terme el pròxim 26 de març a l’Espai Jove, a partir de les 11 del matí, una sessió oberta a la ciutadania per donar a conèixer les conclusions de la jornada Mutare sobre la creació del Centre Cultural de Sant Francesc, que es va celebrar el 18 de setembre passat al claustre del convent franciscà. La jornada tenia com a objectiu reflexionar sobre el futur de l’equipament cultural i va tenir la participació d’agents del territori vinculats a l’àmbit cultural, artístic, educatiu, econòmic, turístic, polític i institucional.

L’activitat va consistir en la creació de grups de treball per recollir idees sobre la missió i la finalitat de l’espai cultural de Sant Francesc, així com l’encaix i la relació que ha d’establir amb els veïns i veïnes de la ciutat. La jornada Mutare va ser organitzada per la Fundació Carulla amb l’impuls de les entitats Amics de Joan Ferrer i Verdaguer 7 i la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.

Per tal d’arribar al màxim nombre de persones, també s’ha programat una sessió en línia, que es durà a terme el pròxim 31 de març a les 7 de la tarda. Per participar en aquesta sessió virtual caldrà sol·licitar l’enllaç a través de l’adreça electrònica art@socjoanferrer.cat