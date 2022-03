Després de dos anys tancat Cal Rosal torna a tenir actiu el consultori. En el 2020, en el context més dur de la pandèmia originada per la covid-19, el Departament de Salut comunicava el tancament dels consultoris d’Olvan i Cal Rosal. En el cas d’aquest darrer, a més, s’especificava que davant dels dèficits que presentava no hi havia la previsió de reprendre l’activitat, amb la qual cosa, es manifestava un tancament definitiu del consultori. A partir d’aquí es van iniciar les gestions, trobades i reunions entre els representants del Departament de Salut i l’Ajuntament d’Olvan amb l’objectiu de reorientar aquest posicionament i salvar l’atenció dels pacients a Cal Rosal, un nucli a certa distància d’Olvan, i amb una població de gent gran molt important.

El fet de disposar en titularitat pública d’un espai com el Local Social de Cal Rosal, que reunia els requisits estructurals demandats pel Departament, va fer que finalment s’acabés acceptant la proposta de reformar el local per transformar-lo en un nou Consultori. A partir d’aquí, l’Ajuntament va treballar per obtenir el finançament que fes possible l’execució de les obres i, a través, del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona aquest fet va ser una realitat i, per tant, es va tirar endavant tota la remodelació del local.

El nou Consultori de Cal Rosal proporcionarà serveis públics de qualitat

Així és com s'ha aconseguit, dos anys després, l’obertura del nou Consultori de Cal Rosal. Un consultori modern, adaptat i preparat per fer front als requeriments d’espai, ventilació i connectivitat actuals. Es tracta també d’un equipament que no només atén a la població de Cal Rosal sinó també a un entorn, que comprèn habitants d’altres municipis com Avià o Berga. Aquestes persones podran rebre, de nou, l’atenció mèdica i els serveis d’infermeria de proximitat, d’una manera personalitzada i recuperant la presencialitat que en alguns moments de la pandèmia s’havia perdut, serveis públics de qualitat que ens configuren com a societat i ens enforteixen col·lectivament.

L’equip de professionals de la salut que treballen al municipi també han expressat la seva satisfacció per aquesta nova infraestructura, ja que, com s’ha dit, facilita el desplegament d’un millor servei per als habitants de Cal Rosal, alguns d’ells amb moltes dificultats per desplaçar-se fins a Olvan.

Els horaris d’obertura del Consultori seran els dilluns i dijous de 8:00 h a 15:00 h, mentre que el servei a Olvan es mantindrà els dimarts i divendres també amb el mateix horari.