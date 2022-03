L'Ajuntament de Berga renovarà el vestuari de les dues parelles de gegants de la Patum mitjançant un concurs de disseny. Es tracta d'una iniciativa adreçada a professionals del disseny de moda, la confecció o la sastreria per obtenir la proposta que permetrà substituir els vestits actuals, que es van estrenar l'any 2009 i que presenten deterioraments per l'ús. El certamen comptarà amb un jurat encarregat d'avaluar els projectes i escollir les propostes que se sotmetran a votació popular. El concurs disposa d'una dotació econòmica de 5.566 euros pel projecte guanyador i es preveu que els nous vestits dels gegants puguin ser estrenats per a La Patum de 2023.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és "fer la festa més participativa facilitant que dissenyadors i dissenyadores professionals, joves o que tinguin una experiència consolidada, puguin repensar com han de ser els nous vestits dels Gegants" Concurs de projectes L'Ajuntament de Berga aposta per un concurs de projectes per garantir que les propostes presentades siguin efectuades per professionals del sector i que puguin aportar la documentació necessària per assegurar-ne l’execució. Requisits de les propostes Els Gegants Vells i els Gegants Nous de La Patum representen antics cabdills musulmans o sarraïns. Per aquest motiu, les propostes presentades al concurs hauran de mantenir la coherència de l’època històrica que representen, la coherència d’estil entre les quatre figures i entre cada parella de gegants, i la coherència estètica mantinguda des de l’any 1927, que és la del vestuari actual. Tot i això, es demana una nova lectura sense perdre la identificació actual de les figures amb la possibilitat d'introduir millores per resoldre diferents problemes tècnics relacionats amb el muntatge, el desmuntatge, els tancaments, la neteja i la conservació de les peces de vestuari, entre altres.