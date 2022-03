El Consell Comarcal del Berguedà invertirà 300.000 euros per impulsar el Pla de Reactivació Econòmica comarcal. Així ho ha anunciat aquest vespre el president Josep Lara, en la trobada amb alcaldes berguedans celebrada a Sant Julià de Cerdanyola.

En un primer moment, el Consell es va comprometre a destinar 100.000 euros anuals per un pla que l’any passat no va acabar de satisfer els empresaris de la comarca (vegeu edició del 3 de novembre de 2021), que denunciaven una manca d’avenços envers les actuacions del pla. Per aquest motiu, enguany el Consell ha decidit invertir-hi 200.000 euros més per donar «un cop de timó», tal com ha expressat Lara, «i per tornar a teixir ponts amb l’empresariat de la comarca».

A partir d’aquí, cal concretar com s’han de materialitzar les accions que recull el Pla de Reactivació Econòmica. Lara ha afirmat que el Consell Comarcal «som els primers interessats a aconseguir dinamitzar el Berguedà». En aquest sentit, ha allargat la mà a l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i els ha convidat a «sumar forces» i «fer feina plegats per defensar els interessos del Berguedà» i obtenir els finançaments necessaris, més enllà de la inversió econòmica prevista en el pla.