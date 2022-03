L’Ametlla de Merola acollirà el pròxim 25 de març una sessió de treball oberta al públic per debatre sobre el futur de la colònia. La trobada, que se celebrarà al local de l’Aspirantat a les sis de la tarda, s’emmarca en el projecte Viure i conviure a l’Ametlla, que té l’objectiu d’implementar un model de cures integrals a la colònia tèxtil.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Associació Queda’t, l’Ajuntament de Puig-reig i el Consell Comarcal del Berguedà que pretén enfortir el benestar de les persones a partir de la salut comunitària i promoure les xarxes de veïnatge. L’objectiu és que amb aquesta prova pilot es generi un model d’atenció i intervenció a altres zones, nuclis i colònies del Berguedà.

Per tal de conèixer la realitat de l’Ametlla de Merola, s’ha dut a terme una diagnosi per avaluar la realitat de la colònia. També s’han dut a terme enquestes i entrevistes a veïns de la colònia, tècniques dels serveis socials i també a càrrecs polítics. Amb aquesta anàlisi de les necessitats del territori, s’ha fet una primera part del projecte. En la sessió de treball, es compartirà i validarà la feina feta fins ara i s’exposaran les noves fases del projecte, les accions que es duran a terme per fer que la colònia sigui un lloc on les persones puguin viure i conviure durant tot el cicle de vida.