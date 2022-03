Un grup d’infermeres de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, Mireia Calveras, Glòria Cort i Anna Travé, han realitzat un estudi a les urgències del centre per tal de millorar la seguretat dels pacients ingressats aplicant canvis i millores en el moment de fer el canvi de torn dels professionals d’infermeria que l’atenen.

Primer es va fer una enquesta entre la plantilla per saber com es feia aquest canvi, quina informació intercanviaven, i si es detectaven mancances o propostes de millora. A partir d’aquesta primera diagnosi, aquesta setmana es comença a implantar el sistema IDEAS (Identificació, Diagnòstic, Estat, Actuació i Signes d’alarma), amb què es vol aconseguir una millora en la seguretat del pacient així com millorar la transferència dels pacients entre torns i professionals.

Es tracta de millorar el traspàs d’informació entre els equips per garantir la millor atenció al pacient.