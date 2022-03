Els propers 2 i 3 d’abril Gironella acollirà per primera vegada una Fira Playmobil, a l’Espai el Blat. Els visitants hi podran trobar una exposició de diorames temàtics Playmobil, tallers i atraccions per als infants, punts de venda d’articles especialitzats i food trucks.

L’Espai el Blat serà l’epicentre de la Fira, i al seu interior es podran visitar els diorames temàtics, mentre que el porxo i l’aparcament acolliran les parades amb food trucks, les atraccions, els expositors amb productes de Playmobil i els tallers infantils. Per accedir a l’exposició serà necessari pagar 1 euro per l’entrada, que serà gratuïta per als menors de 3 anys. El regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius, explica que paral·lelament s’ha organitzat un concurs als comerços del municipi, en què se sortejaran 10 lots de productes Playmobil. «Aquella mateixa setmana diversos establiments tindran un petit diorama exposat a l’aparador amb un element discordant», assenyala. Les persones que vulguin participar hauran de demanar la seva butlleta a l’establiment i recórrer els comerços predeterminats per identificar quin és l’element discordant a cada un. Un cop tinguin la butlleta degudament emplenada l’hauran de dipositar a l’urna ubicada a l’Espai el Blat i els guanyadors s’anunciaran el mateix diumenge.