El Govern manté a l’aire si el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès podran participar en la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Durant la sessió plenària d’ahir, es va avalar amb els vots d’ERC, Junts i la CUP el decret del Govern per modificar la llei de consultes no referendàries del 2014 per tal de poder convocar la consulta prevista per aquesta primavera. D’aquesta forma, es va impulsar el mecanisme que permetrà la votació, però l’executiu no va concretar si entra en els seus plans estendre la pregunta més enllà de les sis comarques de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Durant la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar que estan immersos en converses «per veure quin ha de ser el paper d’aquestes tres altres comarques en el procés participatiu relatiu als Jocs». En aquest sentit, va afegir que «per consensuar s’han d’escoltar diferents opcions i, en aquests moments, és el que estem fent». Per acabar, va destacar que prendrà una decisió com a president «que és a qui correspon, sobre quin serà l’àmbit de la consulta dels Jocs Olímpics».

Les declaracions del president de la Generalitat arribaven unes hores després que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, obrís la porta a incloure les tres comarques en qüestió a la consulta, durant una trobada amb els batlles del Ripollès celebrada aquest dimarts. «Es valoraran tots els escenaris i es parlarà en l’àmbit de Govern», va assenyalar la consellera després d’escoltar les consideracions dels alcaldes del Ripollès. Les seves paraules van esperonar als representants de les tres comarques que, de moment, estan excloses de la consulta. No obstant això, ahir, durant la sessió al Parlament, el Govern encara no va definir una posició clara.

Aquesta indeterminació va ser fermament criticada pels comuns. La presidenta d’aquest grup parlamentari, Jéssica Albiach, va posar de manifest que, en la votació sobre el decret de modificació de la llei de consultes, «els diputats votem a cegues, perquè no sabem en quins territoris volen vostès aplicar la llei». Per aquest motiu, el seu partit va votar en contra del decret, a diferència de Junts i la CUP, que van defensar la incorporació de les tres comarques en la consulta, però van votar a favor.

La diputada de la CUP Dolors Sabater, va argumentar el vot a favor del seu grup perquè el decret «no delimita ni condiciona» la consulta sobre els Jocs d’hivern sinó que suposa una «nova eina per a la democràcia participativa». Sabater, però, va defensar que la consulta ha d’incloure «sí o sí» el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, tot advertint que no fer-ho seria «trampa». De la mateixa forma, el diputat de Junts Jordi Fàbrega també es va posicionar a favor d’incorporar les tres comarques perquè, segons va expressar, «tots els territoris afectats hi han de tenir veu». Per la seva part, el PSC i Cs van reclamar que la candidatura es plantegi conjuntament amb l’Aragó, mentre que el PPC i Vox van manifestar-se en contra de la consulta i van criticar que el Govern vulgui traslladar les seves «disputes internes» a la ciutadania catalana.

El Berguedà manté el pols

Els alcaldes del Berguedà mantenen la proposta d’enviar una carta al Govern per manifestar la seva voluntat de participar en la consulta i, alhora, de ser informats de forma més detallada sobre la candidatura per poder votar amb criteri propi. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, remarcava ahir que la proposta d’enviar la carta «continuarà endavant, ja que de moment res és definitiu, malgrat que sembla que han obert una mica més la porta a la possibilitat d’incloure’ns a la consulta».

El president comarcal es refermava amb la idea de comptar cada comarca com un sol vot. «Sabem que un dels arguments del Govern per deixar-nos fora de la consulta és que la nostra població és més elevada que la de les comarques de l’Alt Pirineu, per això apostem per una votació ponderada». La resta de batlles consultats també donen per vàlid aquest sistema, com ara l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que ahir considerava que «fins que el Govern no es pronunciï de forma definitiva és important que, des del Berguedà, continuem fent pressió».