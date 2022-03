L’Hospital Sant Bernabé de Berga organitza unes jornades de portes obertes els pròxims 4 i 5 d’abril per mostrar les instal·lacions de l’equipament als futurs residents d’Infermeria i Medicina. Serà al mes de juny quan arribarà la primera promoció.

Recentment, es va comunicar que, per primera vegada, l’Hospital de Berga i els equips d’atenció primària del Baix Berguedà (Gironella i Puig-Reig) i de Berga Centre de l’Institut Català de la Salut (ICS) acolliran professionals deMedicina i Infermeria que faran la seva residència a la comarca.

En aquesta primera promoció, hi ha una plaça per a infermers especialistes en Atenció Familiar i Comunitària i dues places per a metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.