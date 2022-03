Gironella ha culminat les obres de transformació de l'entrada sud del seu nucli urbà amb la construcció d'una illeta giratòria i un parc i mirador sobre el riu Llobregat a l'alçada de l'antic escorxador. Es tracta d'una de les obres executades per l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Berguedà, que ha gestionat la petició d'ajudes Feder i Agència Catalana de l’Aigua, i la licitació.

L’estrena oficial es farà el dimarts 29 de març a les 16:30 h amb la presència de la consellera de la Presidència del Govern de Catalunya, Laura Vilagrà i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, entre altres representants institucionals.

Les obres han consistit en la construcció d'una illeta giratòria a l'antiga carretera C-1411a a l'entrada sud del nucli urbà, l'ampliació de la vorera oest i la formació d'una zona d'estada amb elements de salut i fitness i parterres enjardinats, que configuren el parc i mirador sobre el riu Llobregat.

Per poder dur a terme aquesta actuació s'ha construït un mur cec paral·lel a la traça de l'antiga carretera C-1411a i al riu Llobregat. S'han ocupat els terrenys on antigament hi havia les instal·lacions de l'antic escorxador per tal de preveure les avingudes d'aigua del riu Llobregat al seu pas pel municipi. Posteriorment, s'ha cobert de terres per conformar la plataforma de la illeta i del sistema d'espais verds on s'ubiquen els jocs infantils, els parterres enjardinats i les plataformes pavimentades amb mobiliari urbà.

El pressupost d'execució per contracte del total de l'obra és d'1.368.874,56 euros. La seva execució s’ha fet en dues fases. La primera ha estat la construcció del mur cec per prevenir les avingudes d'aigües del riu Llobregat i evitar les inundacions dels habitatges amb un cost de 664.687,47 euros. Concretament, s'ha construït un mur de formigó armat, d'uns 116 m de longitud i una alçada d'uns 4,66 m que protegeix l'entorn urbà. Aquesta actuació s’acabarà de completar amb un tractament vegetal i paisatgístic tou, seguint recomanacions de l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de la Generalitat, entre la nova estructura i el mur existent, creant així un impacte paisatgístic mínim a tot l'entorn. Pel que fa a la segona fase, consistent en la construcció del parc i mirador, ha suposat un cost de 704.187,09 euros.

L’alcalde de Gironella, David Font, considera que amb aquesta actuació "s’ha transformat completament l’entrada sud del municipi, guanyant més de 2.500 metres quadrats d’espai públic per a vianants”. “Creiem que la gent aprofitarà molt aquest espai, per fer exercici, gaudir-ne amb la família i per connectar amb el riu Llobregat”, apunta fent referència al mirador que se situa gairebé per sobre del riu.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, destaca que "la suma d'esforços de dues administracions com el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Gironella, han permès tirar endavant una obra com aquesta. Tothom hi ha posat el seu granet de sorra. Ens n'hem de sentir orgullosos". Lara posa de manifest que "una de les raons de ser del Consell Comarcal és donar suport als ajuntaments berguedans" i s'ha mostrat satisfet que aquesta col·laboració doni els seus fruits. El president comarcal també agraeix la implicació de totes les persones que han fet possible que aquest projecte s'hagi materialitzat.