Junts per Berga insta l’Ajuntament a acollir-se a la convocatòria dels Fons Next Generation adreçada als municipis de menys de 20.000 habitants. En un comunicat, la formació assenyala que, a partir d’aquests ajuts, es podrien tirar endavant diversos projectes per rehabilitar edificis de titularitat pública, com ara la conversió de l’Ateneu en el Museu de la Patum, entre altres.

La formació explica que aquesta convocatòria dotaria l’Ajuntament de Berga d’uns ingressos de fins a 6 milions d’euros, amb un finançament del 85%. En aquest sentit, remarca que “és una oportunitat que no es pot deixar escapar” i denuncia que l’equip de govern “no ha convocat mai la comissió de projectes estratègics, i és precisament ara quan caldria el màxim consens a l'hora de prioritzar els projectes susceptibles de ser finançats”. El principal projecte que planteja com a candidat per presentar a la convocatòria és el de la reforma de l'antic edifici de l'Ateneu i l'Escac per reconvertir-lo en un espai museogràfic sobre la Patum i la cultura popular. A banda, també proposa aprofitar els ajuts per tirar endavant la reforma del mercat municipal per convertir-lo en dues plantes d'aparcament pel centre de la ciutat i el carrer Major i afegeix la possibilitat d’utilitzar la planta del carrer Mossèn Huch com un viver d'empreses, espai per a productors i despatxos de treball compartit. “Aquestes dues actuacions permetrien rellançar la ciutat els anys vinents, donar vida al barri vell, sobretot a l'àrea del Carrer Major, i projectar la nostra festa més important i tota la tradició cultural al llarg dels països catalans”, destaca en el comunicat, on assegura que en el pròxim ple ordinari instarà a l’equip de govern a demanar aquests ajuts.