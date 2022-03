Berga es planteja crear una comissió per tirar endavant la reconversió del convent de Sant Francesc en un centre cultural on conflueixin diverses disciplines artístiques. L’objectiu és agrupar diferents representants culturals, socials i econòmics per encarrilar un projecte que pretén consolidar l’antic convent franciscà com un espai de creació que vertebri la resta de pobles de la comarca.

La idea d’impulsar aquesta comissió sorgeix de la jornada celebrada el setembre passat al convent, sota el paraigua del programa mutare de la Fundació Carulla, que va aplegar entitats del territori i representants d’institucions públiques per abordar el futur de Sant Francesc. Les conclusions de la jornada es van presentar ahir, en una sessió oberta a la ciutadania a l’Espai Jove de Berga, coordinada per l’associació d’Amics de Joan Ferrer. Entre les diverses idees que es van presentar, destaca la de donar una dimensió educativa al convent de Sant Francesc, realçar les iniciatives culturals del territori ja existents, difondre el patrimoni cultural i natural del Berguedà o fomentar la inclusió social a través de la cultura.