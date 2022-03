Puig-reig recordarà Toni Pérez, mort el desembre passat, amb un acte d’homenatge al pavelló d’esports de Puig-reig el dissabte 2 d’abril a les 6 de la tarda. Pérez va tenir un paper destacat en la política local i comarcal, com a regidor d’ERC a l’Ajuntament de Puig-reig durant dos mandats, exconseller comarcal i expresident dels republicans al Berguedà.

L’acte de comiat ha estat organitzat per l’entorn familiar de Pérez amb l’objectiu que tothom qui vulgui pugui tenir un record pel recentment desaparegut. Per la seva part, l’Ajuntament de Puig-reig ha donat suport a la família a l’hora de contactar amb les entitats i personalitats que participaran en l’acte, així com en alguns temes de logística.