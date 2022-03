Berga es planteja crear una comissió per tirar endavant la reconversió del convent de Sant Francesc en un centre cultural on conflueixin diverses disciplines artístiques. L’objectiu és agrupar diferents representants culturals, socials i econòmics per encarrilar un projecte que pretén consolidar l’antic convent franciscà com un espai de creació que vertebri la resta de pobles de la comarca.

La proposta es va anunciar ahir, en el marc d’una sessió oberta a la ciutadania a l’Espai Jove de Berga. El propòsit de la reunió va ser presentar les conclusions de la jornada que es va celebrar el 18 de setembre passat al convent franciscà per recollir idees sobre el projecte cultural. La iniciativa coordinada per la Fundació Carulla amb el programa Mutare va aplegar diverses entitats i representants d’institucions públiques del territori per debatre sobre el futur de Sant Francesc.

Durant la trobada d’ahir, dues integrants de l’associació d’Amics Joan Ferrer, Balma Badal i Dolors Ferrer, es van encarregar de presentar els resultats d’aquesta jornada als veïns. La principal idea que van aportar va ser la possibilitat d’impulsar una comissió per fer possible un projecte que es va començar a plantejar quan els franciscans van cedir l’equipament a l’Ajuntament de Berga l’any 2016 a 25 anys vista, amb la condició que les instal·lacions es destinessin a usos socials i culturals. La proposta de crear una comissió va tenir acceptació per part dels assistents, entre els quals es trobaven representants de diferents associacions de la comarca, i alguns ja es van apuntar a la llista per formar part del grup de treball.

Les línies estratègiques

La sessió també va permetre exposar algunes de les visions més destacades que es van recollir durant la jornada del setembre passat, com ara la importància de convertir el convent de Sant Francesc en un espai de difusió del patrimoni cultural i natural de la comarca, així com en un indret capaç de fomentar la inclusió social en el seu entorn més pròxim a través de la cultura. També es va posar en relleu la possibilitat d’integrar la dimensió educativa en el projecte, per tal que esdevingui una referència per a les escoles i instituts de la comarca.

L’associació d’Amics Joan Ferrer també va posar l’accent en la proposta de valorar les iniciatives culturals del territori ja existents per integrar-les en el projecte del centre cultural a Sant Francesc. En aquest punt, els veïns presents en la reunió van coincidir i van posar de manifest la voluntat d’aconseguir que el futur centre cultural sigui un eix vertebrador per al conjunt del Berguedà. En una de les intervencions, es va comentar la necessitat d’estudiar el model d’altres propostes similars que hi ha en altres parts del món abans de definir un projecte propi. En el que estaven d’acord és en la integració de diferents disciplines artístiques al convent de Sant Francesc, passant per la pintura, l’escultura, la música i la dansa.

L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i de la regidora de Cultura, Roser Valverde, que va valorar de forma positiva «un espai de trobada participatiu com aquest per pensar entre tots en un projecte tan sensible com és el de Sant Francesc». La regidora va manifestar la seva voluntat que «sigui una proposta de consens i que perduri en els pròxims anys, més enllà de qui hi hagi al capdavant de l’Ajuntament». En aquest sentit, es va referir a la comissió «com una eina clau per definir un pla d’usos per al futur de Sant Francesc» i va assegurar que el govern municipal «s’encarregarà de trucar portes i buscar el finançament necessari per impulsar el projecte, quan les accions estiguin definides i aprovades».

En aquests últims anys, el consistori ha dut a terme diferents reformes per habilitar el convent de Sant Francesc amb l’objectiu de desenvolupar-hi activitats adreçades a la ciutadania. La primera intervenció va consistir en l’adequació de la planta baixa del convent i, segons afirma la regidora, «la segona i la tercera planta es reformaran en funció dels usos que es determinin per al conjunt de l’edifici».

L’any 2019 el convent de Sant Francesc es va obrir al públic com un nou espai per a la cultura amb l’exposició antològica Joan Ferrer. El tacte de la llum i, actualment, acull l’exposició de la Patum.