La subvenció de 2,5 milions d’euros que el Consell va rebre a finals de l’any passat del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per desenvolupar projectes al voltant del riu Llobregat ha fet créixer un 35% les inversions de l’ens comarcal aquest 2022. La partida global d’inversions és d’uns 6,2 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un 28% del total del pressupost, que ascendeix fins als 21,8 milions d’euros, un 2,8 % més que el de fa un any.

L’ajut dels Plans de Sostenibilitat Turística permetrà a l’ens impulsar unes 17 actuacions en turisme actiu i esportiu a la zona del riu Llobregat i del pantà de la Baells. Sota la iniciativa anomenada «Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món», es preveu crear un ecoparc, habilitar recorreguts per a bicicletes, fer miradors al voltant del curs fluvial, dissenyar una ruta de l’antic carrilet, crear un centre d’acollida per allotjar i atendre els esportistes i visitants i millorar l’eficiència energètica de les oficines de turisme, entre altres propostes.

1,6 milions d’ajudes dels Feder

El pressupost també preveu una inversió d’1,6 milions a través de les ajudes del programa Feder. Concretament, es destinaran a la creació d’una ruta del Cretaci per descobrir l’empremta juràssica del jaciment paleontològic de Fumanya (685.337 euros) ; al condicionament de la Ruta de l’Aigua a Gironella (107.255 euros) o a l’execució de la segona fase del projecte d’integració de Cal Metre a la trama urbana de Gironella (513.104 euros), entre d’altres.

El pressupost 2022 també inclou una partida de 300.000 euros que es destinaran a impulsar el Pla de Reactivació Econòmica comarcal. Aquesta xifra “triplica el que hi havia previst”, ha destacat Josep Lara. Ha indicat que es tracta “d’una aportació extraordinària que creiem necessària”. El president ha indicat que el Consell “fem un esforç per refermar la nostra aposta per la dinamització de la comarca”. Aquests diners s’invertiran en les accions que determini la Taula de Reactivació integrada per representants del Consell Comarcal, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la patronal berguedana i partits políitcs, entre altres gents socials.

El Pla de Reactivació Econòmica és fruit de la feina i l’entesa amb el teixit empresarial berguedà. El Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament han treballat amb diferents agents del territori per definir un nou pla per dinamitzar la comarca. L’Estratègia Berguedana 2020-2030 (hereva de la qual va estar vigent del 2015 al 2020) és el resultat d’aquest treball. El document preveu diferents actuacions en diversos àmbits. Posteriorment, es van incorporar a aquest treball les aportacions realitzades per la patronal berguedana anomenada Visió Aceb. Aquestes propostes s’han refós en un document dividit en sis eixos.

El Consell dobla la inversió en millores de camins

El Consell Comarcal del Berguedà doblarà la inversió en millores de camins a la comarca aquest 2022. Concretament, el pressupost de l’ens preveu destinar-hi 513.500. El 2021 la xifra va ser de 242. 079 euros. Per aquest exercici, l’ens comarcal va fer una sol·licitud d’ajuda en la convocatòria de subvencions per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de les comarques de muntanya del departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. I va aconseguir un import superior al del 2021.

Per tal que tots els municipis de la comarca puguin optar a obtenir ajudes per condicionament i arranjament de camins, el Consell Comarcal del Berguedà segueix uns criteris establerts d’antuvi de priorització de les actuacions. De forma rotatòria es destinen els recursos als diferents municipis. Això garanteixen que tots els ajuntaments de la comarca puguin presentar projecte a les diverses convocatòries d’ajudes en arranjament i condicionament de camins i beneficiar-se les ajudes esmentades.

S’incrementa la partida d’atenció a les persones

El pressupost 2022 també creix en el capítol d’atenció a les persones com ha exposat la consellera d’Hisenda, Anna Maria Serra. Per exemple: les partides de serveis socials i promoció social creixen un 7,12% respecte els comptes del 2021. En total, el Consell Comarcal del Berguedà destinarà 2,5 milions d’euros (el passat exercici van ser 2,4) a donar suport a les famílies vulnerables, els serveis d’atenció i suport adreçats a les famílies com el Banc d’Ajudes tècniques, el nou model de gestió per la unificació del servei d’assistència domiciliària o les ajudes per lloguer d’habitatge jove, entre d’altres. També creix 8,7% el capítol d’educació i se situa en els 1,6 milions d’euros.

Diners per la recollida selectiva

El pressupost 2022 preveu una partida de 350.000 euros per destinar a canviar el model de recollida selectiva a 19 dels 31 municipis del Berguedà. Es tracta d’aquells pobles on no es fa el sistema del porta a porta, implantat l’any 2018 a 12 de les poblacions amb més habitants de la comarca. Aquests diners serviran per dissenyar i dimensionar les necessitats d’aquest municipis. El Consell Comarcal ha demanat subvencions per aplicar el nou model i està a l’espera que se li confirmin.