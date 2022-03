Els veïns de l’Ametlla de Merola reclamen més serveis en relació amb el transport públic, l’atenció d’infermeria i els establiments d’alimentació per tal de satisfer les necessitats de la gent gran i fomentar l’entrada de famílies joves a la colònia tèxtil. La veu dels ametllans es va fer sentir divendres passat en el marc d’una trobada per presentar el projecte Viure i Conviure a l’Ametlla, que pretén millorar la qualitat de vida dels habitants de l’antic complex fabril.

La iniciativa, impulsada per l’Associació Queda’t, l’Ajuntament de Puig-reig i el Consell Comarcal del Berguedà, pretén promoure els serveis de proximitat i les xarxes de veïnatge. «La particularitat del projecte és que va de baix cap a dalt, a partir d’unes sessions de treball on els veïns assenyalen les mancances actuals de la colònia», afirma la consellera comarcal d’Afers Socials, Anna Maria Serra, que destaca que serà el Consell qui s’encarregarà de cercar el finançament necessari per tirar endavant «les propostes que enforteixin el benestar de la ciutadania».

Fins ara, la iniciativa ha permès dur a terme una diagnosi per reconèixer la situació actual de la colònia a partir d’entrevistes i enquestes als residents. L’anàlisi assenyala l’elevada taxa d’envelliment de la població, així com la pèrdua d’habitants en les últimes dècades. Si els anys cinquanta vivien unes sis-centes persones a la colònia, ara aquest nombre s’ha reduït fins a cent setanta. En aquest sentit, l’estudi posa l’accent en l’èxode de les generacions joves que ha viscut l’Ametlla de Merola.

Els resultats de la diagnosi es van presentar durant la sessió de treball de divendres passat, en què també es van recollir les reivindicacions dels veïns sobre els serveis inexistents a la colònia. Entre les diverses reclamacions, destaquen la manca de farmaciola i la necessitat d’un servei d’infermeria, la inexistència de caixers per efectuar les operacions bancàries, la poca oferta laboral i la desaparició de l’últim establiment de queviures que quedava a la colònia, ara fa poques setmanes. Davant la mancança d’aquests serveis bàsics, els veïns lamentaven la necessitat d’agafar el cotxe per fer qualsevol gestió, amb la dificultat que això comporta per a la gent gran.

Per tal de millorar la situació actual, els veïns també van aportar idees, com ara l’impuls d’una cooperativa d’alimentació, l’aprofitament de les naus buides per afavorir l’oferta laboral de la zona i la creació de pisos tutelats adreçats a la gent gran dependent amb l’objectiu que puguin romandre a la colònia. El Consell estudiarà la sèrie de propostes, «amb la voluntat d’anar aplicant les accions pas a pas, en funció dels recursos de què disposem», va remarcar la consellera, que alhora va posar de manifest que, si la iniciativa funciona bé a l’Ametlla de Merola, «la intenció és implementar-la a altres nuclis del Berguedà».