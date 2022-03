Els estudiants berguedans podran demanar beques d’estudis post obligatoris del 30 de març al 12 de maig. La petició es pot fer directament mitjançant la web del Ministeri d’Educació o a través de l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà, que s’encarrega d’informar, donar suport i ajudar a fer la tramitació d’aquests ajuts a les persones que ho necessitin.

A grans trets, l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà pot ajudar a tramitar dos tipus de beques. D’una banda, hi ha la general que atorga el Ministeri d’Educació. La pot demanar tothom que cursi estudis postobligatoris com batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris. En segon lloc, existeixen les beques d’equitat. Aquestes les atorga la Generalitat i només es poden demanar per estudis universitaris que es cursin en centres propis d’universitats públiques de Catalunya.