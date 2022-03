El Berguedà acollirà l’inici de les finals catalanes dels Jocs Esportius Escolars del curs 2021-2022 que organitza el Consell Esportiu del Berguedà. Serà el diumenge 3 d’abril, a partit de les 10 del matí, en la modalitat de cros, al circuit de la Corrida de Puig-reig, que s'ha adaptat per a l'ocasió.

És previst que hi participin 800 nens i nenes. Aquesta és la primera final que s’ha convocat aquest curs a Catalunya després de dos anys de covid-19 que han alterat el calendari. Es disputaran les categories de prebenjamí, benjamí, aleví, primària, infantil, cadet i juvenil. Cada categoria aplega alumnes des del cicle inicial d’educació primària fins al batxillerat i cicles formatius passant per l’Educació Secundària Obligatòria. La resta de finals d’aquests jocs es disputaran al llarg del mes de juny.

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física a través dels Consells Esportius de Catalunya desenvolupa aquest programa esportiu que reuneix a milers d’infants, joves i adolescents de totes les escoles del país. En el cas del Berguedà l’organització recau en el Consell Esportiu del Berguedà, l’Ajuntament de Puig-reig, el JAB i el CEB.

El circuit de la Corrida de Puig-reig ha acollit aquest dimecres l’acte de presentació amb l’assistència del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, el president del Consell Esportiu del Berguedà, conseller d’Esports, i membre de la junta directiva de la UCEC, Abel Garcia, l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba el regidor d’Esports de Puig-reig, Cristian Pérez i Alfonso López, president del JAB.

El president del Consell Comarcal del Berguedà Josep Lara ha valorat que la comarca “sigui l’amfitriona d’una prova de l’envergadura de les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars”.

Per la seva banda, el president del Consell Esportiu del Berguedà, Abel Garcia, ha destacat que aquestes finals “són considerades com les activitats esportives més importants de l’esport en edat escolar a Catalunya”. Ha destacat que “mobilitzen centenars de nens i nenes que faran estada al Berguedà amb les seves famílies. Totes aquestes persones donaran vida als establiments de serveis, oci, allotjament o restauració de la comarca.” Garcia ha posat l’accent en el paper de dinamitzador econòmic que té el món de l’esport pel Berguedà en esdeveniments com l’esmentat.

Cristian Pérez, regidor d’Esports de Puig-reig s’ha mostrat satisfet que municipi sigui l’escenari que aculli aquestes finals. “N’estem molt contents. L’esport en l’àmbit escolar és una activitat clau pel creixement dels nens i nenes i per educar-los en valors com l’esforç”. Ha explicat que el cros tindrà lloc al circuït de La Corrida, un espai amb unes característiques idònies per acollir aquest esdeveniment i per la pràctica de l’esport en general. Segons Pérez, el circuit de la Corrida “pot esdevenir un referent a la comarca per als entrenaments i la pràctica d’esports per a clubs i també per a particulars en qualsevol modalitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar”.