El Consell va aprovar ahir els pressupostos de 2022 amb els esperats vots afirmatius de l’equip de govern -Junts, PDeCAT i PSC- i l’abstenció dels grups de l’oposició -ERC i CUP-. Aquestes dues últimes formacions van destacar en el ple extraordinari que inicialment el seu sentit de vot havia de ser negatiu, però l’extraordinària aportació de 300.000 euros al Pla de Reactivació Econòmica va fer-los virar cap a l’abstenció.

Republicans i cupaires van criticar el dèficit que acumula l’ens amb el sistema de recollida de residus i la manca de perspectives per frenar-lo. «No ens agraden els pressupostos perquè no arreglen el principal problema que tenim», va apuntar el conseller d’ERC, Ramon Camps. En la mateixa línia, Sebastià Prat, per part de la CUP, va assenyalar que és un tema que «ens preocupa» i va demanar buscar alternatives perquè no sigui l’ens comarcal qui hagi d’assumir tota la despesa.

En el torn de rèplica, el president del Consell, Josep Lara, va assumir que el porta a porta genera un dèficit que a dia d’avui és difícil d’esmenar. Tot i això, Lara es va mostrar optimisme de cara a corregir aquesta problemàtica un cop tots els municipis li facin la dispensa de la recollida -falten quatre de les poblacions més grans com Berga, Gironella, Puig-reig i Bagà- i s’actualitzin els padrons municipals.