El PSC ha fet 19 propostes a l’equip de govern de Berga per aprovar els pressupostos d’aquest any. La formació demana que s’apliquin mesures com ampliar la partida de neteja a la ciutat, calendaritzar la licitació de contractes de serveis, redactar un pla de mobilitat, promoure polítiques d’accés a l’habitatge, aclarir les competències en Serveis Socials i Residència, dotar de mitjans mínims a BRG i als patronats i respondre les qüestions sobre l’expedient de les obres de la Ronda Moreta.

En les inversions, el partit reclama començar a treballar en la futura pista d’atletisme, substituir l’actual gespa del Camp de Futbol Municipal i instal·lar-ne d’artificial al camp annex, renovar parcs infantils i asfaltar l’aparcament de la Rasa dels Molins, estudiar possibles usos per l’edifici del CAT, invertir més recursos al benestar dels veïns del carrer Maixerí i destinar una partida pel projecte de Sant Francesc. A banda, la formació demana definir una partida pel Pla de Reactivació.