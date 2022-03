L’Hospital de Berga exposa al seu vestíbul fins al dia 3 d’abril uns plafons informatius sobre el càncer de còlon, aprofitant que, avui, ,31 de març, és el Dia mundial contra aquesta malaltia. Es tracta d’una mostra itinerant, cedida per l’Associació Contra el Càncer, que consta de 7 rollers en què s’explica què és el còlon, com es forma el càncer, la importància del diagnòstic precoç i el tractament dels pòlips, com prevenir-lo i quins són els grups de risc.

A més avui també hi ha una taula informativa en la qual l’Associació Contra el Càncer respon preguntes dels usuaris i dona informació sobre la campanya de prevenció i detecció precoç. Es tracta del tumor maligne més freqüent a l’estat espanyol, provocant 250 morts cada setmana.