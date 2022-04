Aquest dimecres 30 de març es va celebrar al Konvent de Cal Rosal el primer Fòrum de Productors del Berguedà. Més d'una desena de productors es van reunir per posar en comú inquietuds i punts de vista que fa temps que sorgeixen dins el sector agroalimentari de la comarca. L'objectiu dels fòrums és fomentar un espai de reflexió per apropar productors i crear sinergies amb la voluntat de potenciar al Berguedà com a territori productor.

La sessió es va focalitzar en rebre les aportacions i impressions dels productors, que han de servir per treballar les bases d’una estratègia per potenciar el coneixement i consum del producte local i la venda en circuits curts. La majoria de productors coincideixen en què els seus productes sovint són més valorats fora del Berguedà, i que gran part de les vendes es fan fora de la comarca. Aquesta tendència es vol revertir a través d’accions com els Mercats de Productors i les activitats paral·leles que s’hi realitzen: xerrades de productors que aproximen l’origen dels productes als consumidors, demostracions de cuina amb producte local, networkings, etc. En la trobada es va comptar amb l'assistència del projecte Menja't l'Alt Urgell i de la seva secretària Urgell Isus, que va explicar de primera mà el seu cas d'èxit de comercialització conjunta creada pels mateixos productors de la comarca de l'Alt Urgell. Es tracta d'un projecte de referència a Catalunya. Durant el fòrum també es va parlar de temes d’actualitat, com la crisi de preus que s’està vivint a escala global i que afecta greument al sector agropecuari i agroalimentari i els mateixos productors de la comarca. Durant el present any, es realitzaran quatre edicions de mercats (una per a cada estació). Després de l'edició hivern, celebrada aquest mes de març, l'organització ja està treballant en l'edició primavera, que tindrà lloc el proper 15 de maig a la porta del comerç de Cal Rosal. El projecte és impulsat per la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal – Olvan, i l’Ajuntament d’Olvan, i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.