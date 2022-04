L’any 2021 l’Ajuntament de Gironella va assolir el 65% dels indicadors del Pla Local de Salut, un document transversal que marca els passos a seguir en termes de salut al municipi per millorar la salut dels vilatans i vilatanes. De la resta d’indicadors, un 12% s’estan executant, i la resta estan pendents d’iniciar.

Teresa Terricabres, regidora d’Atenció a les persones, explica que des del consistori es treballa per incorporar la Salut a totes les polítiques municipals, «treballant de manera transversal amb totes les àrees aportant beneficis per la salut i el benestar a totes les accions». Un clar exemple és el Projecte Health-G!, liderat per la regidoria d’Ensenyament amb l’objectiu de fomentar l’alimentació i hàbits saludables entre els infants i jovent del municipi.