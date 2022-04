Aquesta setmana s’ha celebrat al Konvent de Cal Rosal el primer Fòrum de Productors del Berguedà. Més d’una desena de productors s’han reunit per posar en comú inquietuds i punts de vista que fa temps que sorgeixen dins el sector agroalimentari de la comarca. L’objectiu dels fòrums és fomentar un espai de reflexió per apropar productors i crear sinergies amb la voluntat de potenciar el Berguedà com a territori productor.

La sessió s’ha focalitzat a rebre les aportacions i impressions dels productors, que han de servir per treballar les bases d’una estratègia per potenciar el coneixement i consum del producte local i la venda en circuits curts. La majoria de productors han coincidit a assenyalar que els seus productes sovint són més valorats fora del Berguedà, i que gran part de les vendes es fan fora de la comarca. Aquesta tendència es vol revertir a través d’accions com els Mercats de Productors i les activitats paral·leles que s’hi fan: xerrades de productors que aproximen l’origen dels productes als consumidors, demostracions de cuina amb producte local o networkings. El proper Mercat de Productors serà el 15 de maig, l’edició de la primavera.