Unes 500 persones es van acomiadar ahir per última vegada de l’exregidor republicà de Puig-reig i exconseller comarcal Antoni Pérez, en un sincer homenatge celebrat al pavelló d’esports. Pérez va morir el mes de desembre passat a l’edat de 63 anys a causa de la covid-19.

L’acte es va dividir en tres parts: la dedicada a l’ampli teixit associatiu en el qual estava vinculat Pérez, la de l’àmbit polític i el familiar. Al llarg de les dues hores que va durar l’acte van passar per l’escenari nombroses personalitats amb més o menys vincle amb el difunt, però totes van destacar la seva estima pel poble i la seva generositat.

De fet, com es va destacar, Pérez col·laborava amb pràcticament totes les entitats municipals, tot i que només estava vinculat amb algunes. «Sempre deia ‘ja ho mirarem’, mai tenia un no per resposta», van destacar des de la comissió de la Corrida. «Era un exemple de generositat i humanitat. Se’ns acabarien els adjectius. Amic Toni, ens considerem la teva segona família», van afegir des de la Colla Gegantera, una de les entitats en les quals Pérez estava més involucrat. El berguedà també es va implicar en clubs esportius, com el d’handbol, on va jugar com a porter, el de bàsquet i futbol sala. També havia tingut un paper important en les cavalcades de Reis, i havia col·laborat amb l’Escola de Música, que li va dedicar una cançó. Fora de l’estricte àmbit municipal, Antoni Pérez va tenir una forta vinculació amb el món del pubillatge, que no va faltar a l’acte i va passar també per l’escenari i pel micròfon. Fins i tot, Pérez va ser president del Foment de les Tradicions Catalanes.

En l’àmbit polític, l’acte va tenir la presència de l’exconsellera Alba Vergés i de l’exdiputat al Congrés dels Diputats Joan Tardà. La igualadina va subratllar la seva «implicació en tot sense tenir mai un no per resposta, i va afegir que era una de les persones que fa grans les organitzacions polítiques. Mentrestant, Tardà va apuntar que «no érem amics, no havíem anat junts a l’escola, però ens estimàvem». Visiblement emocionat, també li va dedicar unes paraules l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba. «Mai m’hauria imaginat ser aquí per fer un parlament d’aquestes característiques. Era honest, treballador incansable, i sempre amb un somriure», va remarcar el batlle.

Al llarg de l’acte es van mostrar imatges i també vídeos de moments especials que membres de les entitats i representants polítics van viure amb ell.

En el tram final també es va reproduir un recull d’imatges i petits talls de moments íntims d’Antoni Pérez amb la seva família, i l’homenatge va concloure amb un record en forma de ball per part de la comparsa de l’Àliga de la Patum, de la qual el puig-reigenc n’era membre.