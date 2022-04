L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat "sorprès" per l'anunci del Govern de fer dues preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern i ha afirmat que allò que es reclamava des de les tres comarques era "si volíem fer uns Jocs o no". "Aquesta pregunta és ambigua i dona per fet que se celebraran els jocs", ha apuntat Sánchez. És conscient que en aquestes tres comarques hi ha més població que a l'Alt Pirineu i Aran, però creu que es podrien haver fet votacions "ponderades": "Si l'Alt Pirineu volen els Jocs nosaltres no som ningú per vetar-los", però assegura que hi havia formules alternatives a la doble consulta.

Per tot plegat, el batlle de Berga dema al Govern que sigui "valent" i demani a aquestes tres comarques si volen els jocs o no. "No ens hem de vendre per quatre molles. Sí que hi ha consulta, però quin tipus de consulta? Si ens creiem el país, la Generalitat ha d'actuar d'una altra manera", ha afirmat Sánchez.