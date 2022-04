La Patum de Berga ha renovat el portal web oficial dedicat a la festa berguedana per fer-la més atractiva i funcional. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Berga que té l’objectiu d’adequar la pàgina web a l’aplicació mòbil estrenada l’any 2019. Això permetrà homogeneïtzar l’estructura de la informació, l’estètica i l’autogestió per a la creació i edició dels continguts d’ambdues eines. La nova pàgina web ja està operativa i es pot consultar a través de l’adreça www.lapatum.cat.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que “la renovació de la pàgina web de La Patum respon a la necessitat de generar més continguts i millorar la vessant comunicativa de la festa”. Valverde ha afegit que el nou portal web es basa en els elements gràfics dissenyats i cedits desinteressadament per Salvador Vinyes com per exemple el logotip, els pictogrames o la cronologia històrica de la festa, entre altres. La regidora ha dit que “la nova web pretén ser atractiva per a les persones patumaires, però també per a les persones visitants que volen conèixer la festa”.

El programador web de l’empresa berguedana La Padrina, Miquel Escànez, ha comentat que “la web ha estat desenvolupada amb una tecnologia similar a la de l’aplicació mòbil i això fa que sigui molt més ràpida i intuïtiva”, fet que suposa una bona millora respecte a la web anterior creada l’any 2014. Escànez ha esmentat que “la part d’administració connecta directament la web i l’aplicació mòbil a través d’un únic panell que permet actualitzar els continguts de forma més àgil”.

Característiques del portal web

El nou portal web de La Patum està disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) i conté informació històrica sobre els orígens de la festa, els itineraris de les passades, els elements principals de la festa, la música i la seva reproducció en línia, un glossari per explicar diferents conceptes bàsics de la festa, recomanacions sobre seguretat i la indumentària adequada per participar a La Patum. La pàgina també inclou un apartat d’actualitat patumaire on es poden consultar les notícies i l’agenda d’actes relacionats amb la festa. A més, hi ha una pestanya sobre les funcions, l’activitat i la composició del Patronat Municipal de La Patum, l’òrgan de participació sectorial encarregat d’administrar, conservar i coordinar el desenvolupament de la festa.

Vides de Patum

Una de les novetats que presenta el portal web respecte a l’anterior versió és la incorporació d’un apartat dedicat al projecte ‘Vides de Patum’, que recull el testimoni de persones que han estat vinculades a La Patum amb l’objectiu de deixar constància de l’evolució de la festa a través dels seus records i vivències. En aquest apartat es poden visualitzar més d’una desena d’entrevistes realitzades des de l’any 2016 amb motiu de la celebració de l’aniversari de la proclamació de La Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Desenvolupament del projecte

La Padrina, l’estudi berguedà de comunicació, disseny gràfic i disseny web, ha estat l’encarregada de renovar el portal web de La Patum i ha tingut un cost d’uns 2.500 €. El projecte es va iniciar abans de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, però va quedar aturat i s’ha reprès per poder estrenar-la abans de la celebració de La Patum de la represa.