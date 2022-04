El Consell berguedà posarà en marxa demà dimecres un servei d’assistència virtual a través de videotrucada. Aquesta eina permetrà a la ciutadania disposar de qualsevol tipus d’informació sobre els serveis que presta el Consell i resoldre dubtes a l’hora de realitzar diferents tràmits, com ara les renovacions del Túnel del Cadí, o gestions d’habitatge o de Serveis Socials.

Es tracta d’un servei, segons va destacar el president , Josep Lara, pioner al Berguedà i molt poc utilitzat per part de les administracions catalanes. «Sempre fa falta informació o acaba de constatar dades», va apuntar Lara. L’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal del Berguedà va atendre presencialment 5.224 persones l’any 2021 i va realitzar un total de 12.206 registres. Amb la posada en servei de l’OAC virtual es preveu que aquestes xifres creixin.

L’objectiu principal és evitar desplaçaments als ciutadans, en una comarca en què les distàncies entre alguns municipis i la seva capital són considerables. L’entrada en funcionament d’aquesta eina no tindrà cap afectació en l’atenció presencial, que continuarà oferint el mateix servei i horaris que fins ara.

Mentrestant, la consellera de Polítiques digitals, Ariadna Herrada, va afegir que el servei suposarà una reducció de petjada de CO2 a l’atmosfera, a part de l’estalvi de temps.

Per accedir al nou format d’atenció ciutadana només cal entrar a la pàgina web del Consell Comarcal a la secció de l’OAC Virtual. Quan es prem aquesta opció s’obre una finestra amb un calendari dels dies i horaris disponibles per atendre consultes a través de videotrucades.

El dia que es concerti la vídeotrobada, un tècnic del Consell atendrà de forma individualitzada les consultes de la ciutadania. Inicialment, es podrà demanar informació i assessorament sobre com aconseguir cita a diferents administracions, donar informació dels tràmits que ofereix el Consell Comarcal en línia així com ajudar a tramitar i obtenir l’IDCat digital, una certificació digital per relacionar-se amb les administracions a Catalunya.

L’ens farà igualment la «màxima difusió» a través de les plataformes de comunicació perquè la ciutadania conegui el servei i l’utilitzi.