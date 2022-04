El Consell Comarcal del Berguedà impulsa un Programa Comarcal d’Habitatge amb l’objectiu de reforçar les polítiques públiques i millorar la situació actual de l’habitatge a la comarca.

La necessitat de tirar endavant el Programa Comarcal d’Habitatge arriba perquè les persones que volen viure al Berguedà sovint es troben amb dificultats per accedir a un habitatge i, per altra banda, hi ha edificis i habitatges buits o en mal estat.

Per revertir aquesta situació, el Consell Comarcal del Berguedà i diferents ajuntaments tenen interès en coordinar-se i sumar esforços per millorar la situació de l’habitatge de forma conjunta.

El novembre de 2021 el Consell Comarcal i l’equip redactor van iniciar la primera fase d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a la comarca. En aquesta primera fase es va comptar amb la participació dels ajuntaments i ara es necessita també la participació de la ciutadania.

Per aquest motiu s’ha habilitat el procés participatiu anomenat “Viu al Berguedà”. Es tracta d'una seqüència d’activitats participatives amb l’objectiu de definir i prendre una decisió sobre aquesta qüestió. Al web de l'ens, es pot trobar una enquesta que estarà oberta fins al 18 d'abril.

El Programa d’habitatge és un instrument de planificació de les polítiques d’habitatge dels pròxims 4 anys. En aquest document es defineixen les estratègies i propostes a desenvolupar per assolir el dret a l’habitatge digne i assequible i poder donar resposta a les necessitats detectades.

El Programa d’habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge a la comarca i, a partir de l’anàlisi, construeix una diagnosi. Finalment, defineix els objectius, estratègies i actuacions concretes per donar resposta a les necessitats detectades. Els grans temes que aborda l’anàlisi són les persones que viuen al territori, el parc d’habitatges, el mercat d’habitatge, el planejament urbanístic i els recursos i iniciatives existents.

Després de la fase de participació ciutadana, el Programa Comarcal d’Habitatge passarà al pla d’acció i a la presentació definitiva del programa. S’analitzaran les dades obtingudes en el procés participatiu i s’encaminaran les polítiques d’habitatge cap a les necessitats actuals del territori.

“Hem de tenir en compte que amb la pandèmia la necessitat d’habitatge també ha canviat i amb els estudis que s’havien fet fins ara no hi havia aquesta reflexió. Necessitem una radiografia actual i per aquest motiu és molt important poder tenir en compte la percepció que té la ciutadania per poder emprendre polítiques coherents amb la realitat”, destaca la consellera comarcal d'Habitatge, Ariadna Herrada.

Per la seva banda, Abel Garcia, conseller de Participació, posa en valor que es disposi d'una plataforma al web del Consell per tal que la ciutadania tingui una interlocució directa i ràpida amb l'ens. García afegeix que és un instrument vàlid “tant per fer una diagnosi de projectes comarcals com, en altres casos, també es pot cedir per fer consultes o estudis en l’àmbit municipal”.