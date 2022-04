L’Ajuntament de Berga té un nou portal web municipal que substitueix la pàgina creada fa més d’una dècada. La plataforma va entrar en funcionament ahir, i incorpora una sèrie de millores en la navegació, el disseny, l’estructura, la presentació i la comunicació dels continguts per facilitar l’experiència de l’usuari.

Una de les novetats de la pàgina web és l’adopció del sistema “responsive” que permet adaptar la visualització dels continguts als formats de pantalla de diferents dispositius mòbils, com per exemple ordinadors, tauletes digitals i telèfons intel·ligents. A més, s’ha incrementat la mida de la tipografia per millorar la lectura dels continguts.

Una altra de les característiques és la millora del sistema de menús per accedir als continguts a través d’una visualització de doble i triple nivell i la unificació del format de les pàgines i apartats que es despleguen en el moment d’accedir als menús.

La presentació dels continguts és més visual i harmònica. En aquest sentit, la web compta amb espais per destacar informació rellevant i també s’ha potenciat l’agenda d’activitats que es porten a terme al municipi.A més, la part superior de la pàgina principal compta amb una franja per comunicar avisos i informacions de caràcter urgent. Per últim, el portal web incorpora un butlletí digital per rebre continguts de forma setmanal mitjançant subscripció gratuïta.