El Berguedà obre avui les portes del primer Festival UP - Fira de l’Estudiant i de l’Ocupació, que aposta per la innovació i l’intercanvi entre el món educatiu i empresarial. El gruix de l’activitat es concentrarà tot demà, tot dissabte i diumenge al matí, a l’antiga fàbrica tèxtil de cal Metre, a Gironella. És una iniciativa de l’Agència d

e Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella.

Amb quin objectiu neix el Festival UP Berguedà?

Amb l’objectiu de sacsejar l’emprenedoria i pensar en un escenari de «Berguedà al món», sense renunciar a la tecnologia i la innovació. La covid, amb els confinaments, ha demostrat que perfils d’alt valor afegit que marxaven a treballar a fora poden desenvolupar el seu projecte sense moure’s del Berguedà. L’avenç tecnològic ho permet i per tant els joves tenen oportunitats, poden apostar per la comarca com a projecte de vida.

El repte és evitar la fuga de talents?

Totalment! I de fet, un altra de les finalitats del Festival UP Berguedà és posar en valor el talent del territori i que les empreses tinguin clar que a la comarca tenim joves molt ben preparats. Volem crear sinèrgies.Què s’hi podrà trobar d’avui a diumenge a Cal Metre?

Aquesta tarda es farà la inauguració institucional i la xerrada de Mariola Dinarès, periodista del POP AP de Catalunya Ràdio. Demà, els alumnes de primària i secundària presentaran els seus projectes, tenint en compte que durant aquest curs hem substituït les cooperatives escolars per start-ups, plantejant reptes als alumnes perquè aportessin solucions.

D’altra banda, aquests dies hi haurà expositors dels centres educatius per mostrar la seva oferta formativa i per assessorar els joves. I estands de l’àmbit tecnològic, digital, de robòtica, realitat augmentada, impressió 3D...

Es faran més de 70 activitats paral·leles, entre les quals cal destacar les xerrades i tallers amb gent del territori per explicar experiències empresarials i projectes potents. Per exemple, Marià Casals, influencer i emprenedor; i Pau Gallardo i Clàudia Gallego, cofundadors de l’empresa eWhit, dedicada a la formació de gamers.

(El programa d’actes i horaris es poden consultar a la pàgina web adbergueda.cat/up-bergueda).

Quants estudiants passaran pel Festival UP Berguedà?

Aproximadament uns 800 alumnes de la comarca, dels darrers cursos de primària i secundària, i de formació professional.

La intenció és donar continuïtat a la fira després d’aquesta primera edició?

Aquesta és la idea. Si funciona bé, que estem convençuts que sí, s’ha de quedar per sempre i ser una mostra anual per donar a conèixer als joves quines opcions per continuar els seus estudis al Berguedà, o quines empreses els poden interessar. En aquest sentit, el Festival UP Berguedà vol ser també un punt de trobada de les empreses de la comarca que es volen donar a conèixer i alhora, descobrir nous talents i propostes innovadores.