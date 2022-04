L'antiga fàbrica tèxtil de Cal Mestre de Gironella acull fins diumenge la primera edició del Festival Up Berguedà, una espècie de fira de l'estudiant i de l'ocupació, que vol reunir escoles de primària, instituts, emprenedors d'èxit i empreses. El certamen neix amb l'objectiu d'apropar la innovació i l'emprenedoria entre els més joves i, al mateix temps, vol ser un punt de trobada del món empresarial. En total s'han organitzat més d'una setantena d'activitats i es preveu que més de 800 alumnes passin per la fira. El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, assegura que un dels reptes és "motivar els infants i joves perquè vegin que aquest és un territori atractiu on hi poden passar coses".

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gironella, han impulsat la primera edició del Festival Up, que vol convertir-se en un punt de trobada perquè els estudiants de la comarca coneguin quines opcions tenen, tant formatives com laborals, al Berguedà. Els organitzadors volen que aquesta fira serveixi per evitar la fuga de talents i, per això, han organitzat més d'una setantena d'activitats, entre les quals hi ha ponències de diferents emprenedors de la comarca que exposaran els seus projectes d'èxit.