El Festival Up de Gironella va escalfar motors ahir a la tarda amb la cerimònia inaugural, que va comptar amb els discursos dels diferents representants polítics locals, comarcals, provincials i catalans. A més, la periodista de Catalunya Ràdio, Mariona Dinarès, va estrenar el cicle de ponències parlant sobre Riscos i oportunitats digitals.

Lluis Vall, president de l’Agència, va apuntar que «cal que sacsegem la nostra comarca i que passin coses. La millor manera de predir el futur és cremant-lo. No hi ha futur sense innovació», va declarar. Mentrestant, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, va recordar que el Berguedà és una comarca d’oportunitats per la seva situació estratègica i va destacar que projectes com l’Up Berguedà són una mostra de la vocació de la comarca per la innovació. Per la seva banda, l’alcalde de Gironella, David Font, va reivindicar un paper protagonista de Gironella en la projecció de la comarca.

El festival comptarà amb el testimoni de berguedans emprenedors, i amb la participació de més de 600 alumnes de cinquè i sisè curs de primària i de tercer i quart d’ESO i de cicles formatius de grau mitjà i superior del Berguedà.

Administracions públiques, empreses i entitats socials han plantejat problemàtiques reals als alumnes participants per tal que hi diguin la seva i plantegin possibles solucions. Avui els joves tenen un espai on poden exposar de manera creativa els resultats de les seves investigacions en forma de mural. Posteriorment, i a través d’un elevator pitch -un breu discurs- que els ajudarà a treballar les seves habilitats comunicatives, donaran a conèixer les seves propostes davant d’un jurat, que premiarà les propostes més innovadores.

A més, esposarà en contacte les empreses dels sectors de l’hostaleria i de les noves tecnologies amb joves que hi puguin estar interessats, i es proporcionarà als estudiants acompanyaments per trobar la primera oportunitat laboral, per buscar una nova feina o reorientar carreres professionals.