La Fira de Maig de 2022 se centrarà a mostrar la idiosincràsia, allò que diferencia el poble de Berga, a través d’una exposició que pretén destacar elements diferencials del municipi. La mostra multisectorial se celebrarà el cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig a l’espai firal del passeig de la Indústria. La fira comptarà amb una setantena d’estands i es completarà amb una àmplia programació d’activitats tradicionals, culturals i esportives.

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha esmentat aquest divendres durant la presentació que “la ciutadania té moltes ganes que se celebri la fira i esperem que sigui un cap de setmana de bon temps que ens permeti tenir una fira concorreguda, tal com estàvem habituats abans de la irrupció de la pandèmia”. Rifà ha destacat que serà “una fira que recuperarà la màxima normalitat i el múscul expositiu, ja que la xifra d’entitats i empreses participants serà similar a la de 2019”. La regidora ha comentat que el pressupost de la fira serà d’uns 27.000 euros.

Sorpresa, alegria i optimisme

La fira d’enguany comptarà amb una gran exposició que permetrà posar en relleu diferents elements propis de la ciutat. El dissenyador berguedà, Salvador Vinyes, serà l’encarregat de crear l’espai expositiu situat a la plaça de Viladomat i ha garantit que serà sorprenent. Vinyes ha explicat que l’objectiu és “transmetre bon rotllo i alegria, que és el que ens fa falta. En el meu cap, aquest espai és una cosa alegre, distreta i també sorprenent”. El dissenyador també s’ha referit a l’estètica de la fira i ha comentat que aquest any es recuperaran les estructures de palets utilitzades en edicions anteriors de la fira. En aquest sentit, ha agraït a la Serradora Boix que hagi cedit 1.200 palets desinteressadament per a la creació de l’estructura de la mostra.

Espais i distribució del recinte firal

La calçada de la plaça de Viladomat serà la zona destinada a l’exposició de vehicles nous de les empreses d’automoció. A continuació, hi haurà l’exposició sobre la idiosincràsia i la identitat berguedana. La zona central comptarà amb estands per a les entitats i empreses locals. També hi haurà el punt d’informació, la zona musical i l’espai pels jocs tradicionals. Posteriorment, hi haurà un espai d’exposició i venda de productes d’agroalimentació i artesania. A la plaça Cim d’Estela se situaran les atraccions i l’avinguda del Canal Industrial acollirà les exhibicions dels centres esportius berguedans.

Programació familiar i cultural

La Fira de Maig es completarà amb una programació repleta d’activitats familiars i culturals. Per exemple, hi haurà visites guiades, espectacle de contes en anglès, actuacions musicals, ballada de sardanes, ball popular, tallers i diada castellera, trobada de cotxes d’època, jocs tradicionals, exhibició de danses, entre altres.