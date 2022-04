Gironella estrena aquest cap de setmana un recorregut pel nucli antic que fa un viatge per les grans èpoques de la història: edat mitjana, època moderna i industrialització. Totes elles estan entrelligades per un fil conductor: el món del tèxtil.

La ruta anomenada «El fil de la història» es podrà visitar aquest dissabte 9 d’abril i diumenge 10 d’abril de 10 del matí a 1 del migdia i properament s’anunciaran els horaris definitius d’obertura. Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal.

El projecte consta d’ una ruta pel poble amb tòtems de senyalització, una aplicació per a mòbils i finalment també s’han reformat espais tematitzats amb escenografia de so i llum. Permet entendre com va ser la vida a Gironella en cada època i qui la va protagonitza a través del tractament de diferents temàtiques com l’evolució de l’art tèxtil, la situació geogràfica, el riu com a font de riquesa, Gerundella com a primer nom o la bruixeria al poble.

Al llarg del recorregut uns mòduls museogràfics -com tòtems- serviran per unir el relat. En cadascun d’ells, hi ha uns fils o trames que permeten relacionar-los amb l’indret i l’aplicació mòbil.

La tematització dels sis espais s’ha realitzant mitjançant una mínima intervenció d’elements i attrezzo amb efectes de llum i so. Els punts del recorregut tematitzats estaran oberts al públic al llarg de les hores en què estarà disponible la visita i, per aquest motiu, els elements estaran ancorats i protegits per evitar que es malmetin.

El projecte té un cost total de 162.361,71 euros, assumits a parts iguals per l’Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà.