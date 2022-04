Les empreses del Berguedà tenen una baixa implantació de tecnologies 4.0 avançades, fins al punt que un 6% no n’aplica cap d’entre aquestes nou: Blockcahin, Big Data, Intel·ligència artificial, Simulació de processos, IOT (Internet de les coses), Impressió 3D, Robòtica, Reparació en remot i Sistemes d’emmagatzamatge i gestió de dades al núvol.

És una de les conclusions principals que s’extreu d’un estudi de l’Agència de Desenvolupament, realitzat per l’ACEB i que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

«Hi ha un alt desconeixement entre les empreses industrials berguedanes sobre els processos de transformació i digitalització», sosté l’article, que atribueix aquesta circumstància a que les empreses no tenen temps per investigar i buscar informació sobre el fenomen digital.

Per corregir aquest dèficit, l’informe portat a terme per la patronal d’empresaris demana apostar per l’aprenentatge autònom. «La digitalització és un procés essencial en qualsevol negoci. Amb el canvi de paradigma provocat per la crisi de la COVID-19, fer-la de manera eficaç ja no és una simple qüestió de progrés, sinó de supervivència», recorda l’estudi.

De fet, a causa de la irrupció de la pandèmia, la majoria d’empreses han hagut d’implantar eines de treball en remot i de treball col·laboratiu com un servidor al núvol per permetre el teletreball. En aquest sentit, un 76% de les empreses enquestades en l’informe utilitza aquests sistemes d’emmagatzematge i gestió al núvol , però molt poques fan servir eines més avançades com el blockchain (2%), eines massives o BIG DATA (2%) o intel·ligència artificial (3%).