Aquest divendres, s’obre de manera temporal el vial que enllaça la C-1411-z i la BV-4131 a Casserres. Fins el 25 d’abril s’hi podrà transitar sense restriccions, segons ha informat l’ajuntament de Puig-reig en una nota de premsa.

Si no hi cap fet sobrevingut que ho impedeixi, a partir del dia 25 d’abril, es tornarà a tancar per tal que la Generalitat de Catalunya finalitzi el darrer tram de les obres que es preveu que tinguin una durada d’uns quinze dies aproximadament i amb l’objectiu que un cop finalitzades, aquesta variant ja quedi oberta al trànsit de manera definitiva.

Segons concreta el consistori, "l’últim tall d’aquesta via s’ha allargat durant més temps del que estava previst degut al perill de caiguda de pedres de grans dimensions. És per això que calia esperar a la finalització de les obres de consolidació del talús per poder reobrir-lo de nou".

Des de l’Ajuntament de Puig-reig asseguren que "som conscients de les molèsties que està provocant aquest tall, sobretot als usuaris del polígon industrial de La Sala però ha sigut necessari mantenir-lo, sobretot, per evitar el risc a persones i la possibilitat d’accident en el cas del trànsit rodat".

El consistori remarca que després d’anys de persistència, nombroses reunions i negociacions de l’ajuntament amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a finals de 2020 es va aconseguir tancar un acord a tres bandes de les tres administracions, Ajuntament, Diputació i Generalitat, per tal de iniciar l’arranjament definitiu del vial i l’assumpció de la titularitat i el manteniment per part de la Diputació de Barcelona. "Això permetrà la normalització definitiva de la circulació en aquest tram", assegura.