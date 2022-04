Set empreses i diversos aspirants en l’àmbit de la tecnologia es van aplegar ahir a la tarda al Festival Up –per unir o no– els seus camins professionals. Eren com unes entrevistes de feina convencionals però amb el mètode de cita ràpida (speed dating), que consisteix que l’aspirant té uns minuts per presentar la seva candidatura, i després el representant de l’empresa li fa preguntes.

Cada entrevista tenia una durada d’uns 4 minuts, i passat aquest temps els aspirants s’intercanviaven les empreses. En els dies previs aquest mètode ha estat assajat per les dues parts, que al principi es van sorprendre amb aquesta fórmula. Tot i això, fonts de l’Agència de Desenvolupament –que ha ajudat els aspirants a preparar l’entrevista– han destacat a aquest diari que es tracta d’un format molt més profitós que el tradicional, en el qual el treballador només es dedica a respondre preguntes de l’empresa. «Anem al gra, volem saber quina formació i experiència tens», apunten. Alguns dels entrevistats possiblement hauran marxat del Festival Up de Gironella amb feina, segons van assenyalar a Regió7 des de l’organisme. «Si no, els diem que les empreses s’han de quedar amb ganes de saber-ne més». Les empreses disposen del currículum de la persona i d’una graella per poder avaluar les seves competències, formació i experiència a partir de la presentació de l’aspirant i de les preguntes posteriors. En cas que les empreses no en tinguin prou amb el limitat temps de l’speed dating, poden resoldre els seus dubtes al final de la ronda d’entrevistes o concertar-ne una de nova al marge fora del festival. En general, el perfil de persones que ahir aspirava a aconseguir una feina eren joves a l’atur i ben qualificats. «Ens costen de cobrir aquests perfils a la comarca», subratllen des de l’Agència. A més, els llocs de treball a ocupar eren de caràcter indefinit. Algunes empreses eren del Berguedà i d’altres de comarques veïnes. Tenint en compte que els candidats són berguedans, des de l’Agència es destaca que s’han buscat empreses de la comarca o que permetin teletreballar, tot i que alguns aspirants no tenen inconvenient a desplaçar-se. Avui dissabte és el torn d’entrevistes ràpides per treballar en el sector de l’hostaleria i la restauració. El format serà el mateix, però el sector és completament diferent. En aquest sentit, i atès el context d’aquest món, algunes feines són temporals. Satisfacció entre els centres Diversos centres presents a la fira es van mostrar contents del transcurs de la fira en aquest primer dia. Els docents van ressaltar sobretot que havien rebut força consultes al matí. És el cas, per exemple, de l’institut Guillem de Berguedà, que enguany disposa d’un atractiu especial per encisar l’alumnat. Estrena el cicle formatiu de grau superior en Integració Social, que a més els permet oferir un cicle educatiu complet per als joves interessats en aquest àmbit, ja que també imparteix un cicle formatiu de grau mitjà en Atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta és precisament una de les qüestions que ha de resoldre la comarca si vol evitar la fuga de joves, segons posa de manifest un estudi de l’Agència de Desenvolupament del qual Regió7 ja se’n va fer ressò en l’edició d’ahir. D’altra banda, però, des del centre de secundària consideren que la fira arriba una mica tard perquè ja han fet la jornada de portes obertes i el període de preinscripció arranca just després de Setmana Santa .